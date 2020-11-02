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تعليم

تعرف على محاور التطوير بكلية التجارة جامعة حلوان بالزمالك

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:00 م
كلية التجارة وادارة
كلية التجارة وادارة الأعمال جامعة حلوان
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كريم ناصر
افتتحت امس جامعة حلوان عمليات التطوير بمبانى كلية التجارة جامعة حلوان بالزمالك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالى و الدكتور  ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد الكلية، وعضوي مجلس الشيوخ  الدكتور عبد الحي عبيد، و الدكتورة سهير عبد السلام، و الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة وعدد من عمداء الكليات . 

ويعرض صدى البلد  اعمال التطوير التى حدثت بالكلية : 

- مبانى الكلية كافة 

- قاعات الدراسة 

- شبكة الانترنت و الواى فاى 

- تركيب السبورات التفاعلية 

- السبورات التفاعلية 

- الاذاعة التفاعلية 

- المنظومة الصوتية 

- منظومة الحريق بالكلية 

- منظومات التكيف 

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