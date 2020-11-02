تعرف على محاور التطوير بكلية التجارة جامعة حلوان بالزمالك

افتتحت امس جامعة حلوان عمليات التطوير بمبانى كلية التجارة جامعة حلوان بالزمالك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد الكلية، وعضوي مجلس الشيوخ الدكتور عبد الحي عبيد، و الدكتورة سهير عبد السلام، و الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة وعدد من عمداء الكليات .
ويعرض صدى البلد اعمال التطوير التى حدثت بالكلية :
- مبانى الكلية كافة
- قاعات الدراسة
- شبكة الانترنت و الواى فاى
- تركيب السبورات التفاعلية
- السبورات التفاعلية
- الاذاعة التفاعلية
- المنظومة الصوتية
- منظومة الحريق بالكلية
- منظومات التكيف