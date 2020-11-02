قبل ساعات من الاقتراع المصيري .. استطلاع ضخم يكشف هوية رئيس أمريكا القادم

يتقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جو بايدن خارج هامش الخطأ في عدة ولايات رئيسية في اضخم استطلاع صدر خلال اليوم الاخير قبل الانتخابات، ما يمنحه زمام المبادرة بما يكفي لتولي مهمة حاكم البيت الأبيض.





فحتى تكساس التي تبدو وكأنها في الهواء، كونها من الولايات المتأرجحة، كان للمرشح الديمقراطي حظ وافر فيها على حساب الرئيس دونالد ترامب، حسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة ديلي ميل البريطانية









أما فلوريدا، الولاية المتأرجحة الأكثر نفوذًا بحصولها على 29 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية، وبنسلفانيا ، التي تمتلك 20 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية، فهما ولايتان يُنظر إليهما على أنهما فوزان ضروريان لـ ترامب لتأمين فترة ولاية أخرى.





لكن بايدن يتقدم في كليهما، وفقًا استطلاع مؤسسة "مورنينج كونسلت - Morning Consult" والذي اعلنت نتائجه اليوم الإثنين وتم إجراؤه في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر - بست نقاط في فلوريدا وتسع نقاط في ولاية بنسلفانيا.





واستهدف استطلاع "مورنينج كونسلت" 4451 ناخبًا محتملًا في فلوريدا و2686 ناخبًا محتملًا في ولاية بنسلفانيا.





ومن المرجح أن تظل النتائج في ولاية بنسلفانيا، التي يُحتمل أن تكون الولاية الأكثر أهمية بالنسبة لترامب فوزًا ، غير معروفة ليلة الانتخابات حيث قضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأنه يمكن لولاية كيستون قبول وإحصاء بطاقات الاقتراع عبر البريد حتى يوم الجمعة - بعد ثلاثة أيام من الانتخابات.





وتعد توقعات الاستطلاع لولاية بنسلفانيا أكثر تفاؤلًا بالنسبة لبايدن من توقعات جامعة مونماوث، التي تم إصدارها أيضًا يوم الاثنين، ما يضع الديمقراطي في المقدمة بفارق خمس إلى سبع نقاط.





وإذا كان هناك إقبال كبير، فهذا يشير إلى أنه سيفوز بنسبة 51٪ إلى 44٪ ، إذا كان هناك "إقبال منخفض" - والذي قد يتضمن استبعادًا واسع النطاق لأوراق الاقتراع عبر البريد - فسوف يفوز بنسبة 50٪ إلى 45٪. يبلغ هامش الخطأ لدى مونماوث 4.4٪ ، ما يضع توقعاتها في داخله.



