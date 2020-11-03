طريقة عمل الكمونية بمذاق جديد

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الكمونية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ يجعل الكثير من المعرضين عم تناولها اعدادها والأقبال على تناولها.
مقادير الكمونية
1 كيلو لحمة مكعبات
1 كيس خرشوف مجمد
كمون
ملح
فلفل اسود
حبهان
كمون حب
مستكة
بصل مفروم
1 ملعقة ثوم مفروم
زبدة
ورق لورا
طريقة تحضير الكمونية
* تشوح اللحمة جيدا مع الزبدة والكمون الحب والحبهان واللورا
* يضاف ملح وفلفل ومستكة وتترك حتى تتجانس مع التوابل
* يضاف البصل والثوم ويترك حتى يتغير لونه
* يقطع الخرشوف ويضاف إلى اللحمة ويغطى ويترك على النار هادئة
* تترك على النار حتى يكتمل النضج وتقدم بالهنا