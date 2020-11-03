طريقة عمل الكمونية بمذاق جديد

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الكمونية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ يجعل الكثير من المعرضين عم تناولها اعدادها والأقبال على تناولها.

مقادير الكمونية

1 كيلو لحمة مكعبات

1 كيس خرشوف مجمد

كمون

ملح

فلفل اسود

حبهان

كمون حب

مستكة

بصل مفروم

1 ملعقة ثوم مفروم

زبدة

ورق لورا

طريقة تحضير الكمونية

* تشوح اللحمة جيدا مع الزبدة والكمون الحب والحبهان واللورا

* يضاف ملح وفلفل ومستكة وتترك حتى تتجانس مع التوابل

* يضاف البصل والثوم ويترك حتى يتغير لونه

* يقطع الخرشوف ويضاف إلى اللحمة ويغطى ويترك على النار هادئة

* تترك على النار حتى يكتمل النضج وتقدم بالهنا

