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طريقة عمل الكمونية بمذاق جديد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
طريقة عمل الكمونية
طريقة عمل الكمونية بمذاق جديد
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الكمونية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ يجعل الكثير من المعرضين عم تناولها اعدادها والأقبال على تناولها. 

مقادير الكمونية

1 كيلو لحمة مكعبات
1 كيس خرشوف  مجمد
كمون
ملح
فلفل اسود
حبهان
كمون حب
مستكة
بصل مفروم
1 ملعقة ثوم مفروم
زبدة
ورق لورا

طريقة تحضير الكمونية

* تشوح اللحمة جيدا مع الزبدة والكمون الحب والحبهان واللورا

* يضاف ملح وفلفل ومستكة وتترك حتى تتجانس مع التوابل

* يضاف البصل والثوم ويترك حتى يتغير لونه

* يقطع الخرشوف ويضاف إلى اللحمة ويغطى ويترك على النار هادئة

* تترك على النار حتى يكتمل النضج وتقدم بالهنا

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