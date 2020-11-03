أهالى قرية الحصة فى القليوبية يستغيثون من نقص الخدمات

اشتكى المواطن هانى حسين ، من سكان قرية الحصة مركز طوخ محافظة القليوبية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص الخدمات العامة





وقال فى رسالته : نعانى أشد المعاناه من عدم وجود خدمات عامة مثل مشروع الصرف الصحى و الوحدة الصحية الطبيب لا يأتي إلا نادرًا ولا يوجد أي أدوية وتغلق الوحدة أبوابها منذ الساعة 12 صباحًا، في ظل غلق مستشفى طوخ المركزي ولا توجد أي خدمات صحية قريبة .

وأضاف أن الملف التعليمي بالمحافظة متدهور، مشيرًا إلى أنه رغم الكثافة السكانية العالية بالقرية إلا أنه لا يوجد فيها سوى مدرسة واحدة للمرحلة الإعدادية، وهي مدرسة الشهيد محمود راغب ويضطر الطلاب إلى الذهاب إلى مدارس في أماكن أخرى تضطرهم إلى عبور الطريق الزراعي، ما يهدد حياتهم للخطر.

وأشار على عدم وجود مكتب بريد بالقرية أسوة بباقي القرى الأخرى، وخاصة وأن قرية الحصة يتبع لها 18 عزبة أخرى، والقرية بأمس الحاجة إلى مكتب بريد لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن





وناشد المسئولين توفير متطلبات الحياة الأساسية .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



