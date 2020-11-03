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أخبار العالم

لا نعرف حجم الرعب بعد.. ألمانيا تدين هجوم فيينا الإرهابي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
علم ألمانيا
علم ألمانيا
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شيماء مصطفى
أدانت ألمانيا، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، مساء الاثنين، والذي استهدف 6 مواقع بالمدينة.


وقالت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها بموقع "تويتر": "أخبار مرعبة ومقلقة من فيينا.. حتى نحن لا نعرف حجم الرعب بعد، أفكارنا مع الجرحى والضحايا في هذا الوقت العصيب. لن نفسح المجال للكراهية التي تهدف إلى تقسيم مجتمعاتنا".


وكانت الشرطة النمساوية أعلنت أن الهجوم الإرهابي في العاصمة فيينا استهدف 6 مواقع، مؤكدة أن جميع المواقع مجاورة لشارع يضم أحد المراكز الدينية.


فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لا يمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.


وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.


وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا يرجح أنه عمل إرهابي.


وأضاف نيهامر عبر إذاعة "أو. آر. إف" النمساوية، أن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد منفذيه.


فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في العاصمة النمساوية فيينا.


ووفقًا لتقارير محلية، تجري الشرطة مطاردة ضخمة لاعتقال المهاجم، مع أنباء تفيد بأنه "فجر نفسه" أثناء المعركة الدائرة.


فيما وصفت صحيفة "كرونين تسايتونج"، أكبر صحيفة في النمسا بأن الحادث إرهابي، حيث أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في فيينا.


وطالبت شرطة فيينا المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة وتجنب الخروج من منازلهم.


وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو صادما يظهر كرا وفرا وسط العاصمة فيينا، بعد أنباء عن إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي، مع سماع دوي إطلاق نار كثيف.

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