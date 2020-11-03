وفاة المايسترو الروسي ألكسندر فيديرونيكوف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفى قائد الأوركسترا الروسي "ألكسندر فيديرونيكوف"، المدير الموسيقي السابق للبولشوي، والمعار لدار الأوبرا الملكية الدنماركية في كوبنهاجن، في موسكو عن عمر ناهز 56 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضيق تنفس ومشكلات في الجهاز التنفسي.

ترأس المايسترو الراحل قيادة أوركسترا "توجان سوخيف" الروسي، وشغل منصب المدير الموسيقي لمسرح فرقة البولشوى الروسية العريقة لمدة 8 سنوات من عام 2001 إلى 2009، ليقدم استقالته بشكل مفاجئ بينما كانت الفرقة في جولة فنية بمدينة "ميلانو" في إيطاليا.









ولد ألكسندر فيديرنيكوف في 11 يناير 1964 في موسكو لوالدة معلمة أعضاء في معهد موسكو الموسيقي، ووالده عازف الجيتار الروسي ألكسندر فيديرنيكوف (1927-2018)، نجم الحقبة السوفيتية وعازف منفرد في البولشوي لمدة 34 عاما (من 1956 إلى 1990)، ودرس في المعهد الموسيقي في مسقط رأسه في صف مارك إيرملر، وتخرج عام 1990.









ومن عام 1988 إلى عام 1990، عمل في مسرح ستانيسلافسكي ونيميروفيتش دانتشينكو الموسيقي في موسكو، بينما أصبح مساعد فلاديمير فيدوسييف في أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونية في راديو موسكو قبل تأسيسه، وفي عام 1995 الأوركسترا السيمفونية الفيلهارمونية الروسية، والتي كان مديرًا فنيا وقائدا لها حتى عام 2004.







