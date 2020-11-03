AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:24 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وبرفقتها مديرية الطب البيطري إلى منطقة غرب السكة بمدينة الأقصر، وذلك للقضاء على أسراب الحشرة الغريبة التى هاجمت المنطقة بالأمس.


وفور وصول الأمن والطب البيطري، بدأ التعامل مع الحشرة عن طريق نوع جديد من المبيدات الحشرية للسيطرة عليها وقتلها.

وانتابت حالة من الفزع عددا من المواطنين بمنطقة غرب السكة بمدينة الأقصر؛ وذلك عقب مهاجمة أسراب من حشرة غريبة، للمنطقة؛ مما أدى إلى استغاثتهم بالشرطة لنجدتهم.


وقال الدكتور عاطف أحمد علي، مدير إدارة الطب البيطري بالأقصر، إنه تلقى اتصالا في حدود الساعة السابعة مساءً من قسم شرطة الأقصر؛ بناءً على شكوى من المواطن محمد فرج الله سيد، المقيم في إحدى حارات منطقة الصاغة، غرب السكة الحديد، يفيد بهجوم حشرة غريبة على المنطقة.


وأضاف مدير إدارة الطب البيطري: "انتقلت على رأس فريق من إدارة الطب البيطري إلى موقع البلاغ، وفوجئت بحالة فزع لدى المواطنين القاطنين بالمنطقة، وبالفحص المبدئي - نظرا لصغر حجم الحشرات الشديد - تبين أنها نوع من أنواع القراد التي تصيب الحيوانات وتتطفل علي جسمها، ومن الممكن أن تصيب الإنسان".


وأوضح أن هذا النوع من الحشرات، يتواجد في الأماكن التي تواجد بها حيوانات، وبفحص المكان؛ لم نرصد وجودا لأي حيوان، والغريب أنها لم تنتشر في مكان آخر، ولكنها حوصرت في حوالي 500 متر مربع، وظهرت بكثافة في الشوارع، ولم تتواجد داخل البيوت.


وأكد أنه وبالنظر إلى العديد من هذه الحشرات؛ تبين أنها بحجم واحد، وكأنها في عمر واحد، ولم تؤثر فيها المبيدات المألوفة، ولكن تم الاستعانة بمبيدات ذات تركيبة معينة للقضاء عليها.
بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري
بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري
بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري
بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري
بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري
بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قسم الحشرات بـ علوم القاهرة ومجالات العمل لخريجيه

بطريق الخطأ.. وفاة طفلة بطعام مخلوط بمبيد حشري في بني سويف

حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع ربة منزل بضربة شومة بـ نجع حمادي.. وانتشال جثة شاب من شاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية

حشرة غريبة تهاجم مدينة الأقصر وتملأ مساحة 500 متر مربع

ترشيحاتنا

عمر الشناوي يهنئ درة بعقد قرانها

طريقة مبتكرة لعمل الشوفان والزبادي للتخسيس

الغيرة القاتلة.. مريم فخر الدين تعرضت للضرب بلا رحمة من زوجها

زفاف درة.. الفنانة تبكي في حفل أسطوري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس الخمر

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

السعودية تعلن تضامنها مع النمسا ضد الهجوم الإرهابي بفيينا

AdvertisementS

سر حذف بيان الصلح بين فضل وكهربا ومكالمة الخطيب مع رئيس الجبلاية

حفظ الشكوى.. قرار جديد من لجنة الانضباط بشأن خناقة كهربا ومحمد فضل

زفاف درة.. الفنانة تبكي في حفل أسطوري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس الخمر

والد طفل المرور معتذرًا للمصريين: لا أحد فوق القانون.. وتركت نجلي دون محام لينال عقابه

مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

فيديو.. قرار عاجل من السلطات السعودية بعد واقعة اقتحام الحرم المكي

بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة

رجل يقيم حفلا للإعلان عن خيانة زوجته الحامل له

هاني أبو ريدة يعلن عدم خوض انتخابات الجبلاية 2020 ويرشح البديل

الأم جلست تشرب الخمر.. رشدي أباظة تهجم على مريم فخر الدين في حالة سُكر

شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما من إدارة مباراة الزمالك والرجاء

لصرف مستحقات العاملين بالدولة.. تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة خلال عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر