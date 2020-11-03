نشرة المرأة والصحة.. طفرة جديدة من كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى.. 10 صور تكشف تغير ملامح مي عز الدين
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:01 م
فيروس كورونا
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، نعرض أبرزها في السطور التالية.
قال الباحثون إن سلالة متحولة من الفيروس التاجي تمثل الآن غالبية الحالات العالمية ويمكن أن تكون أكثر عدوى من الحالة الأصلية، ووجدت دراسة استقصائية شملت أكثر من 5000 حالة إيجابية في مستشفى في "هيوستن تكساس"، أن 99.9 في المائة ناجمة عن السلالة الجديدة ، المعروفة باسم D614G. إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، فأنت تعرف مدى الألم الذي يمكن أن يكون عليه وتتميز الحالة بتورم المفاصل وألمها ويمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر.
تعد مشكلة تساقط الشعر
من اكثر المشكلات انتشارا بين الفتيات والنساء والتي تتسبب في فقدانهن جزء مهم من جمالهن، كما أن الرجال ايضا عرضة لتساقط الشعر والإصابة بالصلع .
توجد أنواع كثيرة جدًا من العصائر الطبيعية، لكننا لا نتناول إلا أنواعًا محدودة طوال العام وباقي الأصناف قد لا نقبل عليها شهورا عديدة، ومنها الجزر.
تصدرت الفنانة مي عز الدين
مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل خيط حرير الذى تقوم ببطولته، وعادة ما تفضل الفنانة مي عز الدين الأبتعاد عن الأضواء، وعدم تداول صورها بشكل كبير.