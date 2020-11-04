AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد مرور 4 سنوات على تحرير أسعار الصرف.. خبراء: أفضل قرار اتخذته مصر.. ويؤكدون: ساهم في استقرار الجنيه.. وقضى على السوق السوداء.. ورفع حجم الصادرات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
  • بعد مرور 4 سنوات على تحرير أسعار الصرف.. خبراء:
  • من أفضل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها حتى الآن في مصر
  • القرار ساهم في استقرار سعر صرف الجنيه واختفاء السوق السوداء
  • أسهم فى تصدر الاقتصاد المصري قائمة الدول الجاذبة للاستثمار
  • ارتفاع حجم الصادرات من 23 إلى 28 مليار دولار نتيجة ارتفاع قدرتها التنافسية

يعد قرار تعويم سعر الصرف من أجرأ وأفضل القرارات الاقتصادية على الإطلاق فيما يتعلق بسوق الصرف، إذ ساهم في  تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى أسهمت فى تصدّر الاقتصاد المصري قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوافر العملات الأجنبية تدريجيا بالبنوك وعلى رأسها الدولار .

وقال الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، إن قرار تحرير سعر الصرف جاء متأخرًا ولو تم اتخاذه فى وقت مبكر لما وصل سعر صرف الجنيه إلى هذا المستوى عند التعويم بعد أزمة الثقة وعدم اليقين التى طالت سوق الصرف. 

وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرير سعر الصرف ساهم في  استقرار سعر صرف الجنيه وإنهاء أزمة الثقة تدريجيًا وترتب على ذلك اختفاء السوق السوداء.


اقرأ أيضًا:

وأشار إلى ان تحرير سعر الصرف ساهم أيضا في توافر العملات الأجنبية تدريجيا بالبنوك وعلى رأسها الدولار وهو ما يمثل عودة الدولار للظهور مرة أخرى داخل القطاع المصرفي بعد تطبيق آليات السوق من خلال ميكانيكية العرض والطلب وهو ما يعنى عدم وجود اى مشكلة حاليا لدى البنوك لتوفير وتأمين العملات الأجنبية لعملائها أو لتغطية ما لديها من اعتمادات الاستيراد.

ولفت إلى أن هذا الاستقرار فى سعر الصرف ساهم في  تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى أسهمت فى تصدر الاقتصاد المصري قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أو من خلال الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية و التى يصل حجم استثمارات الأجانب بها الآن أكثر من 21 مليار دولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع الذى وضعه البنك المركزى  لمحاربة التضخم والدولرة على السواء ومازال سعر الفائدة الحقيقي أكبر بكثير من سعر مقارنة بالدول الأخري ولا سيما بعد تراجع معدلات التضخم و الذى تراوح 3.3% نتيجة  السياسات الانكماشية التي اتبعها البنك المركزى منذ التعويم ولكن التراجع الذي حدث فى معدلات التضخم شجع البنك المركزي على اتباع سياسة التيسير النقدى عبر الخفض المتتالي لأسعار الفائدة و التى تراجعت هذا العام فقط بنحو  3.5% .   

وأضاف: ساهم سعر الفائدة المرتفع فى تحفيز الأفراد المحليين على شراء شهادات إيداع أو ربط ودائع بالبنوك من خلال  تحويل ما معهم من عملات أجنبية للجنيه وهو ما دعم استقرار الجنيه وساهم من ناحية أخرى فى زيادة تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج عبر الجهاز المصرفى.


وتابع : وكذلك ارتفاع حجم الصادرات من ٢٣ إلى ٢٨ مليار دولار نتيجة ارتفاع قدرتها التنافسية بسبب التعويم وانخفاض قيمة الجنيه  على مدار الأربع سنوات الماضية ومع تعافى الاقتصاد حدث التحسن فى قيمة الجنيه المصرى جراء التحسن فى كافة القطاعات المولدة للنقد الأجنبى والاستثمار الأجنبى والصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج والتى بلغت مستوي قياسيا خلال العام المالي المنقضي بنحو 27 مليار دولار.

من جانبه قال قال محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر تعتبر استباقية عن العالم أجمع، وقد ظهر ذلك بوضوح في جائحة كورونا وجميع التقارير العالمية.

وأضاف محمد عبد الهادي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مر اليوم 4 سنوات على أفضل وإجراء القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها حتى الآن في مصر، وتأخر القرار عدة سنوات، وكانت النتائج الإيجابية أكثر من السلبية بكثير، حيث أدت الإصلاحات إلى ارتفاع قيمة العملة وأصبحت جاذبة للاستثمار.

وارتفع على آثارها الصادرات وبلغت 25.7 مليار دولار سنة 2017  مقارنة بـ21.6 مليار دولار 2016، وانخفضت الواردات وبدأت تحويلات من الدولار إلى الجنيه المصري الأكثر جاذبية، وأصبحت الشركات المصرية والمنتجات المصرية تحت أنظار جميع المستثمرين في العالم.

وتابع: "ومن أهم الإصلاحات الاقتصادية والتي تأخرت كثيرا هو تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى إلغاء السوق الموازية للدولار، وانعكس على الاحتياطي النقدي الأجنبي فارتفع، وبالتالي رجعت سيطرة الدولة على أسعار الصرف وارتفع على آثارها تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز 25 تصريحا لـ محافظ البنك المركزي لـ أحمد موسى.. فيديو

إشادة عالمية .. جولد مان ساكس: مصر تتفوق على تركيا في الأسواق الناشئة

البترول والتكنولوجيا والأغذية.. خبيرة اقتصادية تكشف عن القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر

البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر.. زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 9 مليارات دولار.. وخبراء: نتيجة تحسين مناخ الاعمال .. وهذه أبرز القطاعات الجاذبة

مر 4 سنوات.. خبير اقتصادي يعدد مزايا تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

كان قرارا صائبا.. كيف ساهم تحرير سعر الصرف في تحسن وضع الاقتصاد المصري؟

ترشيحاتنا

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

دعاء لعلاج الكسل فى العبادة

لم يمنعها تقدم بايدن على ترامب.. ميلانيا بإطلالة أنيقة خلال تصويتها وسعر فستانها .. صور

مبلغ خيالي.. تعرف على تكلفة الحملتين الانتخابيتين لـ ترامب وبايدن

ريهام سعيد تهاجم زوج درة: اللي يتجوز 2 هو حر بس الدنيا دوارة

جوتا .. لاعب بديل يهدد عرش صلاح وماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا