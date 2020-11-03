21 مقابلة .. مايك بنس يتجه إلى الإعلام لجذب الناخبين في الولايات الحاسمة

قضى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس يوم الانتخابات، في إجراء 21 مقابلة تلفزيونية وإذاعية في وسائل الإعلام المحلية بالولايات المتحدة، التي تشهد صراعا اليوم بسبب الانتخابات الرئاسية والتي ينافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أجرى بنس مقابلات محلية عديدة مع ما لا يقل عن 7 محطات إذاعية وتلفزيونية محلية لتقديم عرض في اللحظة الأخيرة للناخبين قبل إغلاق صناديق الاقتراع الليلة.





ولفتت إلى أن المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي أجرى بنس مقابلات معها متواجدة في ولايات ساحات القتال الحاسمة بما في ذلك فلوريدا وويسكونسن وأوهايو ونورث كارولينا وميشيجان ونيفادا.





وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنه بخلاف ذلك يقضي بنس اليوم مع أسرته.



