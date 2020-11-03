جامعة الوادي الجديد تدرس ظاهرة انبعاث الأدخنة في قرية الهنداو

شكلت جامعة الوادي الجديد لجنة علمية برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وأستاذ الجيولوجيا وعدد من الأساتذة بكليات الزراعة والعلوم بهدف دراسة انبعاثات الأدخنة في قرية الهنداو بمدينة الداخلة.





وتستهدف اللجنة دراسة الظاهرة بشكل خاص للتعرف على طبيعة تلك الانبعاثات ومدى تأثيرها على صحة المواطنين بالمنطقة المجاورة ومدى إمكانية استفادة الدولة منها اقتصاديا حال ارتباط تلك الانبعاثات بمواد ذات مردود اقتصادي مرتفع.





يأتي ذلك في اطار اهتمام الجامعة بالاستكشافات العلمية والمسؤلية المجتمعية للجامعة ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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وفي ذات السياق استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وفد وزارة المالية والذى يتكون من كل من السيد / عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والسيد /ابراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية والسيد / احمد اسماعيل رئيس الإدارة المركزية مدير عام المديرية المالية والسيد سمير خير وكيل المديرية المالية بالوادى الجديد.





قام رئيس الجامعة بجولة ميدانية داخل المراكز التكنولوجية بالمبنى الإداري للجامعة، شارحا للوفد ما تقوم به الجامعة فى هذا المجال لإنشاء مراكز تكنولوجية ومكتبة إلكترونية.





وقال رئيس الجامعة، إن زيارة الوفد لجامعة الوادى الجديد يأتى فى إطار تفعيل برتوكول التعاون بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للجامعات فى التحول الرقمى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التحول الرقمي في مصر يعد جزءًا أساسيًا من خطتها القائمة وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة بالمنظومة بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي .



