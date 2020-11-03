AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الوادي الجديد تدرس ظاهرة انبعاث الأدخنة في قرية الهنداو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:31 م
انبعاث الأدخنة
انبعاث الأدخنة
Advertisements
منصور ابوالعلمين
شكلت جامعة الوادي الجديد لجنة علمية برئاسة  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وأستاذ الجيولوجيا وعدد من الأساتذة بكليات الزراعة والعلوم بهدف دراسة انبعاثات الأدخنة في قرية الهنداو بمدينة الداخلة.

وتستهدف اللجنة دراسة الظاهرة  بشكل خاص للتعرف على طبيعة تلك الانبعاثات ومدى تأثيرها على صحة المواطنين بالمنطقة المجاورة ومدى إمكانية استفادة الدولة منها اقتصاديا حال ارتباط تلك الانبعاثات بمواد ذات مردود اقتصادي مرتفع.

يأتي ذلك في اطار اهتمام الجامعة بالاستكشافات العلمية والمسؤلية المجتمعية للجامعة ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
اقرا ايضا:
وفي ذات السياق استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وفد وزارة المالية والذى يتكون من كل من السيد  / عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية  والسيد /ابراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية والسيد /  احمد اسماعيل رئيس الإدارة المركزية مدير عام المديرية المالية  والسيد سمير خير وكيل المديرية المالية بالوادى الجديد.

قام رئيس الجامعة بجولة ميدانية داخل المراكز التكنولوجية بالمبنى الإداري للجامعة، شارحا للوفد ما تقوم به الجامعة فى هذا المجال لإنشاء مراكز تكنولوجية ومكتبة إلكترونية.   

 وقال رئيس الجامعة، إن زيارة الوفد لجامعة الوادى الجديد يأتى فى إطار تفعيل برتوكول التعاون  بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للجامعات فى  التحول الرقمى.
 
وأشار رئيس الجامعة  إلى أن التحول الرقمي في مصر يعد جزءًا أساسيًا من خطتها القائمة وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة بالمنظومة بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الوادي الجديد تقبل الحاصلين علي الثانوية الأزهرية بكلياتها

رئيس جامعة الوادي الجديد يبحث فتح برنامج الدبلوم المهنى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

فى إطار استعداد الجامعة للعام الجامعى الجديد.. تكليف 6 وكلاء جدد بجامعة الوادى الجديد

جامعة الوادى الجديد تنهى كافة الإجراءات لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد

تعيين خمس مدراء لوحدات مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد

رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية

ترشيحاتنا

مبلغ خيالي.. تعرف على تكلفة الحملتين الانتخابيتين لـ ترامب وبايدن

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

هدف خرافة.. محمد صلاح يضيف الثالث لليفربول في شباك أتالانتا بدوري الأبطال

بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يدك شباك أتالانتا بخماسية وينفرد بصدارة المجموعة

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

انفجار في غرفة لفرز الأصوات بولاية جورجيا الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا