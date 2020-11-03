من منزلها.. لجين عمران تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت لجين عمران بإطلالة جذابة تبرز أنوثتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد بإطلالتها.
وظهرت لجين عمران مرتدية فستانا طويل كت باللون الأوف وايت، ويتوسطه حزام باللون الأوف وايت، وعليه شال باللون الابيض طويل، وهو ما أبرز من أناقتها.
وتركت لجين عمران شعرها منسدلا على كتفيها بطريق انسيابية ناعمة على تسريحة الويفي، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قلادة كبيرة من اللؤلؤ باللون الأبيض، مع ساعة يد باللون الذهبي لتبرز من رقة واناقة إطلالتها.
واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..