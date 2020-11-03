من منزلها.. لجين عمران تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

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صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت لجين عمران بإطلالة جذابة تبرز أنوثتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد بإطلالتها.