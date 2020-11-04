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لائحة الشيوخ تصل محطتها الأخيرة.. تشكيل لجنة للانتهاء من الصيغة النهائية خلال 15 يوماً.. واستحداث فصل عن أصول المجلس وأملاكه

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
إعداد لائحة مجلس
إعداد لائحة مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
  • الشيوخ يشكل لجنة مصغرة للصياغة النهائية للائحة الداخلية
  • 15 يوما مهلة لانتهاء لجنة صياغة لائحة مجلس الشيوخ من عملها
  • ‏‎أبو شقة: لائحة الشيوخ نفذت النصوص الدستورية وفسرت اختصاصات المجلس
  • استحداث فصل جديد بلائحة الشيوخ حول أصول المجلس وأملاكه

قررت اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وصياغة مواد اللائحة على أن يتم عرضها على اجتماع اللجنة المقرر عقده  يوم 17 نوفمبر تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل لجنة الشيوخ: " شهدت اللجنة مناقشات تتعلق بالمواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وكيفية انتهاء العضوية سواء بأبطالها أو إسقاطها كذلك الباب الخاص بالمحافظة على النظام في المجلس وموازنة المجلس وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها". 

وأضافت فيبي فوزي "تم إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة، كما تقرر إضافة مواد جديدة لمزيد لتنظيم عمل المجلس".

قالت فوزي كما تقرر إرجاء مناقشة عدد من المواد ، هذا ومن المقرر أن يتم إرسال اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها إلى لجنة خاصة لصياغتها الصياغة النهائية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس ، وإصدارها بقانون.

وقالت وكيل المجلس: "تميزت مناقشات اليوم بالثراء والمشاركة من كافة الأعضاء بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وجرت في مناخ من التعاون والانفتاح على كافة الآراء والتوجهات، الأمر الذي يشي بخروج اللائحة بما يليق بمكانة مجلس الشيوخ وما يضمه من قامات علمية وفكرية وإعلامية رفيعة المستوى وتم إضافة فصل جديد".

مهلة 15 يومًا
وتبدأ لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عملها ولمدة 15 يومًا فى مراجعة كافة المواد المتعلقة بمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بها يعرض فى اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة.

كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  قد أنهت كافة مناقشاتها اليوم  حول مسودة مشروع القانون التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس .حيث عقدت اللجنة ٤ اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين .

ماذا تم في اللائحة؟
اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل مجلس الشيوخ بان اللجنه انتهت من مناقشة مواد اللائحة وسيتم الانتهاء من صياغة موادها وعددها 305 مواد ليتم عرضها علي اللجنة يوم 17 نوفمبر تمهيدا لعرضها علي الجلسه العامه للشيوخ غالبا يوم 29 لاقراراها والموافقة عليها .

وأكد  أبو شقة أن اللائحة تأتي في مفهومها تنفيذا لنص دستوري أو قانوني وتأتي ترسيخا وترجمة للنصوص الدستورية المخصصة لاختصاصات مجلس الشيوخ وتنظم عمل أعضائه.

قال أبو شقه إن اللجنة برغم تفويض المجلس لها بإنهاء عمل اللجنة، ولكن لابد من مشاركة أعضاء البرلمان في الموافقة عليها في عرضها بالجلسه العامه لمجلس الشيوخ يوم 29 نوفمبر تعميقا وترسيخا للديمقراطية.

أكدت النائبة الوفدية أمل رمزي أن لجنة إعداد لائحة الشيوخ ضمت كفاءات فنية، وساهمت بشكل كبير في خروج المواد بتوافق كبير، وتم تمثيل كل مكونات وأطياف اللون السياسي.

وأوضحت "رمزي" أن المرحلة القادمة ستشهد دورا كبيرا لمجلس الشيوخ في الحياة السياسية، وأن أعضاء الشيوخ عازمون على أداء دورهم السياسي والتشريعي الذي أقره الدستور، وسيكون هناك إسهامات كبيرة في عدد من القضايا التي تهم الوطن .

وقالت رمزي إن اللجنة ستوافق على الصيغة النهائية للائحة يوم 17 نوفمبر القادم بعد انتهاء الأمانة الفنية من الصياغة الخاصة بمجموع مواد اللائحة.

فصل جديد
أكد  المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، علي أن تنعقد يوم ‪17‬  ‪نوفمبر‬ الجاري.

وأضاف إسماعيل في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن في غضون هذه الفترة ستقوم الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة لدراسة المواد المرجأة لاسيما مادتي الاختصاصات، وكذا الشعبة البرلمانية، علي أن يتم موافاة الأعضاء بها تباعا عبر الوسائل الإلكترونية.

وأضاف أمين عام مجلس الشيوخ، أنه من المتوقع أن يعرض مشروع قانون اللائحة الداخلية فور اكتمالها علي الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، مضيفًا : " فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض علي الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم ‪29 نوفمبر‬".

ولفت إسماعيل إلى أنه قد يقوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بدعوة المجلس لعقد جلسة قبل الموعد المحدد سلفا لدراسة تقرير لجنة اللائحة، إذا ارتأى ذلك.

ونوه إسماعيل، إلى أن المناقشات داخل لجنة إعداد اللائحة أسفرت عن استحداث فصل جديد بشأن قطاع الأموال والأملاك يتعلق بأصول المجلس وليس له أدنى علاقة بالاختصاصات.

وحول ما طرحه البعض بشأن إرسال لائحة مجلس الشيوخ إلي  مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علق أمين عام مجلس الشيوخ قائلًا إنه بمجرد انتهاء الخطوة الأولي بشأن العرض علي جلسة الشيوخ العام سيتم حسم هذا الأمر.

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