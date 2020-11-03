بإطلالة كاجوال.. سمية الخشاب تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وخطفت سمية الخشاب الانظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطال باللون الازرق القاتم، وعليه قميص باللون اللبني الفاتح، واختارت عليه شال باللون الأزرق الكروهات، فيما ارتدت بهاف بوت باللون الأسود.
وتركت سمية الخشاب بخصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واكملت سمية الخشاب إطلالتها بوضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكمشير كأحمر شفاه وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتزينت سمية الخشاب ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، وظهرتببعض الخواتم باللون الفضي لتكمل من إطلالتها.
وإليكم الصور التي تبرز من تفاصيل إطلالتها..