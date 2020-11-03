AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة كاجوال.. سمية الخشاب تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:07 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وخطفت سمية الخشاب الانظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطال باللون الازرق القاتم، وعليه قميص باللون اللبني الفاتح، واختارت عليه شال باللون الأزرق الكروهات، فيما ارتدت بهاف بوت باللون الأسود.


وتركت سمية الخشاب بخصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واكملت سمية الخشاب إطلالتها بوضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكمشير كأحمر شفاه وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتزينت سمية الخشاب ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، وظهرتببعض الخواتم باللون الفضي لتكمل من إطلالتها.
وإليكم الصور التي تبرز من تفاصيل إطلالتها..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة كلاسيكية.. سالي فؤاد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بالأحمر.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بجلسة تصوير جريئة

بإطلالة حمراء جذابة.. ميرنا جميل تخضع لجلسة تصوير ساحرة

بإطلالة كاجوال.. علا الفارس تبرز أناقتها في آخر ظهور لها

بالأسود.. ميرنا جميل تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. فرح علي تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها على إنستجرام

ترشيحاتنا

مطالبات باسترجاع المطب.. مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة أمام النادي الأهلى

بعد قرار الوزراء بتكليف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلا من المحليات.. هندسة عين شمس: مستعدون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف رشاقة وتغير ملامح مي عز الدين

رعب أبيض.. 3 من نجوم الزمالك مهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاملة أبو ذكري تكشف مصير بـ 100 وش وتوجه نصيحة لمحمد رمضان.. فيديو

مرتضى منصور يوجه رسالة هامة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان