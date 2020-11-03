بإطلالة كاجوال.. سمية الخشاب تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

شاركت الفنانة

سمية الخشاب

متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إ

نستجرام

، صورة جديدة لها، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.