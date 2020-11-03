«العمل الدولية» تشيد بإجراءات مصر للحفاظ على الاقتصاد خلال جائحة كورونا ..فيديو

قال "إيريك أوشلان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن قطاع السياحة في مصر تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تأثرت العمالة في الفنادق.





وأضاف "أوشلان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "من المتوقع أن يتعافى قطاع السياحة في مصر، ويحقق نموًا سريعًا لمصر".





وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية، "نتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للمرأة واتحاد الصناعات المصري، ونقدم الدعم للشركات والقرارات التي تتخذها الحكومة لتخفيف الآثار على المتضررين من فيروس كورونا".





وأكد "نعمل على دعم بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المصانع التي أغلقت نتيجة جائحة كورونا".





ولفت إلى أن "السلطات المصرية اتخذت إجراءات للتعامل مع الموجة الأولى من فيروس كورونا مثل الإغلاق المبكر للمطاعم والمحال التجارية؛ وتلك الإجراءات نجحت في التعامل مع جائحة كورونا والحفاظ على الاقتصاد والسير في المسار الصحيح".



