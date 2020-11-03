طريقة عمل تورتة الشطرنج فى المنزل

نقدم لكم طريقة عمل تورتة الشطرنج بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير تورتة الشطرنج

4 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة ملح

كوب زبدة

2 كوب سكر

3 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

1 ونصف كوب لبن

كوب زبادى

نصف كوب كاكاو بودرة

الوجه

مربى فراولة

كريم شانتى

كريم شانتى بالكاكاو

أصابع شكولاتة

طريقة عمل تورتة الشطرنج

*ضعي البيض والفانيليا والزيت والزبادى والسكر و الزبدة واللبن فى الخلاط ثم ا ضربيهم سويا ثم ا خلطى الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ثم أضيفى خليط البيض واللبن وقلبيهم جيدا.





* صبى نصف خليط الكيكة فى قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق ثم ضعي الكاكاو المتبقي من خليط الكيك وصبيه في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق .





* انتظرى حتى يبرد الكيك ثم قطعى قطعيه طبقات بشكل عرضي ثم قطعيه بقطاعات على شكل دوائر مختلفة الأحجام.





* ضعي دوائر الكيك السادة وبالشكولاتة بالتبادل على شكل أدورا وإدهنيها بالمربى لتلتصق دوائر الكيك مع بعضها.



