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طريقة عمل تورتة الشطرنج فى المنزل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:50 م
طريقة عمل تورتة الشطرنج
طريقة عمل تورتة الشطرنج فى المنزل
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اسماء محمد
تعد التورتة هي الضيف الأساسي فى الأفراح والعزومات والاحتفالات المختلفة وتوجد أنواع عديدة منها مما يجعل ربة الأسرة ترغب في تعلم عدة أنواع حتى تتمكن من تقديم الأصناف المختلفة ولا يشعر أفراد أسرتها وضيوفها بالملل.

نقدم لكم طريقة عمل تورتة الشطرنج بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تورتة الشطرنج
4 كوب دقيق 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة ملح 
كوب زبدة 
2 كوب سكر
3 بيضة 
ملعقة صغيرة فانيليا
1 ونصف كوب لبن 
كوب زبادى 
نصف كوب كاكاو بودرة 
الوجه
مربى فراولة 
كريم شانتى 
كريم شانتى بالكاكاو 
أصابع شكولاتة 
طريقة عمل تورتة الشطرنج
*ضعي البيض والفانيليا والزيت والزبادى والسكر والزبدة واللبن فى الخلاط ثم اضربيهم سويا ثم اخلطى الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ثم أضيفى خليط البيض واللبن وقلبيهم جيدا.

* صبى نصف خليط الكيكة فى قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق ثم ضعي الكاكاو المتبقي من خليط الكيك وصبيه في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق .

* انتظرى حتى يبرد الكيك ثم قطعى قطعيه طبقات بشكل عرضي ثم قطعيه بقطاعات على شكل دوائر مختلفة الأحجام.

* ضعي دوائر الكيك السادة وبالشكولاتة بالتبادل على شكل أدورا وإدهنيها بالمربى لتلتصق دوائر الكيك مع بعضها.

* قومي بفرد الكريم شانتى على وجه الكيكة وزينيها بكريم شانتى بالكاكاو وأصابع الشكولاتة ثم تقطع وتقدم .

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