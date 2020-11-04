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رياضة

حمادة عبد اللطيف: نتيجة ذهاب الزمالك والرجاء خادعة.. ويجب مشاركة شيكابالا في الإياب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:19 ص
شيكابالا
شيكابالا
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حسام الحارتي
قال حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق ان نتيجة مباراة الزمالك أمام الرجاء في مباراة الذهاب خادعة ولا تمنح الفريق الأبيض أفضلية في مباراة العودة.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج "البريمو"، على قناة "Ten"، مع الإعلامي محمد فاروق أنه يجب على فريق الزمالك التركيز منذ بداية المباراة وعدم استقبال اي هدف والتركيز الأكبر على تأمين خط الدفاع ومحاولة خطف هدف لحسم المباراة .

وأوضح أنه يتمنى ان يبدأ الزمالك بمشاركة شيكابالا في المباراة لأنه سيصنع الفارق مع تواجد بن شرقي واوباما في وجود مصطفى محمد في منطقة الهجوم سيشكل خطرا كبيرا على دفاع الرجاء.

ويخوض الزمالك مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي. 

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