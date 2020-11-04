أكرم ألفي: صوت الناخب في الولايات المتحدة يساوي ذهبًا.. فيديو

، يساوي ذهبا، خصوصا في الولايات المتأرجحة ، ويغير مسار الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدًا أن وجود أوباما مع بايدن يساعده . قال الصحفي أكرم ألفي ، المتخصص في الشأن الأمريكي، إن صوت الناخب في الولايات المتحدة





وأضاف ألفي خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة "أون إي"، أن وجود أوباما مع بايدن؛ يساعده في جذب الاقليات ، وخصوصًا الامريكيين من اصل افريقي ، والسود في ولايات مثل جورجيا بشكل أساسي ولاية أوهايو ولاية فلوريدا .





وأوضح "ألفي" ، أن أوباما لا ان يساعد بايدن في الولايات التي تتأرجح لصالح الديمقراطيين ، مثل "بنسيلفانيا" ولا في ولاية كارولاينا الشمالية التي تدعى " ولاية المسيح" . يمكنهالديمقراطيين





وتابع : أن ولاية بنسيلفانيا هي الولاية الأخيرة التي ستعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية ان في انتخابات 2016 لم نعلم ان ترامب اصبح رئيس للولايات المتحدة الي من ولاية بنسيلفانيا وهذا سبب أهميتها .