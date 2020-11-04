الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يفوز بولاية فرجينيا

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية فرجينيا، متقدما على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب.





وحصل بايدن على الـ13 صوتًا في المجمع الانتخابي عن ولاية فرجينيا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





وكشفت مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية فيرمونت الأمريكية على منافسه دونالد ترامب.





بينما أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



