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أخبار العالم

الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يفوز بولاية فرجينيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:56 ص
الانتخابات الأمريكية:
الانتخابات الأمريكية: بايدن يفوز بولاية فرجينيا
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قسم الخارجي
أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية فرجينيا، متقدما على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب.

وحصل بايدن على الـ13 صوتًا في المجمع الانتخابي عن ولاية فرجينيا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وكشفت مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية فيرمونت الأمريكية على منافسه دونالد ترامب. 

بينما أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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