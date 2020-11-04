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منوعات

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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هدير علاء
لقي طالب أمريكي، في الثالثة عشر من عمره، مصرعه؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد 10 أيام من تواجده بمدرسته رفقة زملائه. 

وكان "بيتون بومجارث" قد توفي في بداية الأسبوع الجاري بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس المميت، وتطلبت حالته نقله لتلقي الرعاية الصحية بأحد المستشفيات، وحثت والدته على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، واتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى.

وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن "بيتون" قد توجه إلى مدرسته بولاية "ميزوري" الأمريكية للمرة الأخيرة في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، ونُقل إلى المستشفى بعد مضي أربعة أيام على ذلك.

ويُعد "بيتون" أصغر مصاب تحت سن الثامنة عشر يلقى حتفه بسبب فيروس كورونا في الولاية الأمريكية، حيث أعلن الأطباء وفاته في الحادي والثلاثين من أكتوبر.

وأعربت إدارة مدرسته في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين وأولياء الأمور، عن بالغ أسفها لوفاة "بيتون"، وقدمت التعازي لعائلته، مع الإشارة إلى أن عائلة الصبي الراحل تحث الجميع على الالتزام بإجراءات الوقاية من عدوى كورونا، وتؤكد أن الفيروس يشكل تهديدًا حقيقيًا.

يُشار إلى أنه قد تم إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت بهدف تغطية تكاليف علاجه والنفقات التي تتطلبها جنازته، وقد جمعت بالفعل أكثر من 20 ألف دولار خلال فترة وجيزة.

وجاء في نعي شاركه أفراد عائلته وأصدقاؤه أنه توفي جراء مضاعفات مرتبطة بـ كورونا في أحد المستشفيات، مع التأكيد على أن الهدف من هذه الحملة هو دعم والديه في محنتهما، من خلال المساعدة في تغطية نفقات علاجه وجنازته.
أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا
أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا
أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا

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