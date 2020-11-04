AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بحوزتهم مضبوطات بـ 35 مليون جنيه.. ضبط عصابة أنشأت مصنعين لأقراص التامول والترامادول في الجيزة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:18 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة- عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الجيزة- من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمون جميعًا بمحافظة الجيزة، عبر عدة أكمنة أُعدت خصيصًا لضبطهم؛ وذلك لتكوينهم تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري "التامول – الترامادول" والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.

وأوضحت أن المتهمين، اتخذوا من دوائر قسمى شرطة الأهرام والعجوزة ومركز كرداسة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، حيث يقوم 2 منهم بتوفير التمويل اللازم، وتجهيز المواد الخام الأولية، فضلًا عن قيامهما بعمليات البيع والترويج، ويقوم المتهمان الآخران بالإشراف على عمليات تصنيع تلك الأقراص، وصولًا للمنتج النهائي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم من خلال عمليات الرصد والمتابعة، وكذا ضبط  "كمية كبيرة من الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف– كمية كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير والأدوية المغشوشة– كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع– مبلغ مالى – 8 هواتف محمولة– جهاز حاسب آلي– طابعة– سيارة).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات؛ أقروا بتصنيع تلك العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والتصنيع، واستخدامهم للهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج على النحو المشار إليه.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ(35,000,000) خمسة وثلاثين مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية؛ وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى ومصنعى المواد المخدرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 59 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة فى حملات أمنية

بحوزتهم 2 مليون قرص مخدر.. ضبط عصابة تصنع وتروج الأدوية المغشوشة

الداخلية فى يوم.. سقوط عصابة تصنع الأقراص المخدرة وتروج للأدوية المغشوشة وبحوزتها 2 مليون قرص.. صاحب حظيرة يقتل لص الماشية بسوهاج

ضبط كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بأسيوط

فى حملات أمنية.. ضبط 6 كيلو حشيش بالشرقية

ضبط 120 طربة حشيش بحوزة تشكيل عصابى بالبحيرة

ترشيحاتنا

حملة بايدن تعترف بالخسارة في ولاية فلوريدا

فرقة تؤدي رقصة غريبة وسط اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أمام البيت الأبيض.. فيديو

إلهان عمر تحتفظ بمقعدها في الكونجرس الأمريكي

قبل ساعات من انطلاق انتخابات المرحلة الثانية.. اعرف مرشحك بالبرلمان

حال فوزه .. الفقي: جو بايدن رئيس باهت أتت به الأقدار .. فيديو

الأول.. الديمقراطيون يحصلون على «مقعد جديد» في مجلس الشيوخ الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد