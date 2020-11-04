بحوزتهم مضبوطات بـ 35 مليون جنيه.. ضبط عصابة أنشأت مصنعين لأقراص التامول والترامادول في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة- عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الجيزة- من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمون جميعًا بمحافظة الجيزة، عبر عدة أكمنة أُعدت خصيصًا لضبطهم؛ وذلك لتكوينهم تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري "التامول – الترامادول" والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.





وأوضحت أن المتهمين، اتخذوا من دوائر قسمى شرطة الأهرام والعجوزة ومركز كرداسة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، حيث يقوم 2 منهم بتوفير التمويل اللازم ، وتجهيز المواد الخام الأولية ، فضلًا عن قيامهما بعمليات البيع والترويج، ويقوم المتهمان الآخران بالإشراف على عمليات تصنيع تلك الأقراص ، وصولًا للمنتج النهائي.





و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم من خلال عمليات الرصد والمتابعة، وكذا ضبط "كمية كبيرة من الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف– كمية كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير والأدوية المغشوشة– كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بعمليات التصنيع– مبلغ مالى – 8 هواتف محمولة– جهاز حاسب آلي– طابعة– سيارة).





وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات؛ أقروا بتصنيع تلك العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والتصنيع، واستخدامهم للهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج على النحو المشار إليه.





وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ(35,000,000) خمسة وثلاثين مليون جنيه تقريبًا.





واتخذت الإجراءات القانونية؛ وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى ومصنعى المواد المخدرة.