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أخبار العالم

ترامب يتقدم على بايدن في تكساس بعد فرز 75% من الأصوات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:06 ص
ترامب يتقدم على بايدن
ترامب يتقدم على بايدن في تكساس بعد فرز 75% من الأصوات
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قسم الخارجي
عكس الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأرقام في نتائج الانتخابات بولاية تكساس الأمريكية بتقدمه، على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتقدم ترامب بنسبة 49.7َ% من الأصوات في ولاية تكساس- 38 صوتًا في المجمع الانتخابي - بينما حصل بايدن على نسبة 48.9%، بعد فرز 74% من الأصوات.

فيما أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوز ترامب بأصوات ولاية فلوريدا الحاسمة، على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. 
 
وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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