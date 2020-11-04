انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب فاز بولاية يوتا، ضد منافسه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، ضمن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وحصد ترامب على 6 أصوات هي إجمالي المجمع الانتخابي بها.





وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم الرئيس دونالد ترامب في ولاية ميشيجان وبنسلفانيا وأوهايو.





وحصل ترامب على 55.5% من أصوات ولاية ميشيجان - 16 صوتا في المجمع الانتخابي -، مقابل 42.85% لصالح بايدن؛ وذلك بعد فرز أكثر من 35% من الأصوات.





كما تقدم ترامب أيضا في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا - 20 صوتا في المجمع الانتخابي- متفوقا على الديمقراطي جو بايدن.









وحقق المرشح الجمهوري تقدمًا ملحوظًا أيضًا في ولاية أوهايو - 18 صوتا في المجمع الانتخابي - بعد فرز 82% من الأصوات.





وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



