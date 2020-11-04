نتائج أولية.. ترامب يفوز بولاية مونتانا

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بأصوات ولاية مونتانا، على منافسه جو بايدن، حيث حصد أصوات المجمع الانتخابي البالغ عدده 3 أصوات.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب فاز بتصويت ولاية أوهايو الهامة، ضد منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، ليتمكن ترامب من الحصول على أصوات 18 مقعدًا في المجمع الانتخابي.





وحصل ترامب على أصوات ولايات أركنساس، إنديانا، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، وميزوري، نبراسكا، نورث داكوتا، وأيضا ساوث كارولينا ويوتا وفرجينيا الغربية.





فيما حقق بايدن انتصارًا في كاليفورنيا وكولورادو ونيويورك ونيو مكسيكو ونيو جيرسي، وميرلاند وفيرمونت، ونيو هامشير، وواشنطن.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



