AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتائج أولية.. ترامب يفوز بولاية مونتانا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بأصوات ولاية مونتانا، على منافسه جو بايدن، حيث حصد أصوات المجمع الانتخابي البالغ عدده 3 أصوات. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب فاز بتصويت ولاية أوهايو الهامة، ضد منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، ليتمكن ترامب من الحصول على أصوات 18 مقعدًا في المجمع الانتخابي. 

وحصل ترامب على أصوات ولايات أركنساس، إنديانا، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، وميزوري، نبراسكا، نورث داكوتا، وأيضا ساوث كارولينا ويوتا وفرجينيا الغربية.

فيما حقق بايدن انتصارًا في كاليفورنيا وكولورادو ونيويورك ونيو مكسيكو ونيو جيرسي، وميرلاند وفيرمونت، ونيو هامشير، وواشنطن.

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يفوز بولاية كنساس

إغلاق مراكز الاقتراع في 4 ولايات أمريكية جديدة يرفع الإجمالي إلى 29

وسائل إعلام أمريكية: ترامب يفوز بولاية آيداهو

الطريق إلى البيت الأبيض.. 209 أصوات لـ بايدن في المجمع الانتخابي مقابل 118 لـ ترامب

فوكس نيوز: ترامب الأقرب للفوز بولاية تكساس

ترامب يفوز بأصوات ولاية أوهايو

ترشيحاتنا

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

جو بايدن يلقي كلمة للشعب الأمريكي

خاص.. مهاجم الترجي يقترب من التعاقد مع المقاولون العرب

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

طبخ ورقص.. شاهد أبرز اللقطات من داخل ميدان الاحتجاجات أمام البيت الأبيض

حالة نادرة.. مريض كاد يفقد حياته بسبب «الهواء البارد»