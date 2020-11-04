عقب اتهامه الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.. تويتر يخفي تغريدة ترامب

أخفى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اتهم فيها الحزب الديمقراطي بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية.





ووضع تويتر قيودا على الوصول إلى التغريدة، محذرا من احتوائها على بعض المعلومات المضللة بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي، بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وكتب "ترامب" تعليقًا على كلمة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن: "وصلنا إلى نجاح كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!".





وأضاف "ترامب" في تغريداته على تويتر: "سأدلي ببيان هذه الليلة، فوز كبير".





وأكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية.





وقال بايدن في كلمة من مقر حملته الانتخابية: "أشعر بالارتياح، نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات الرئاسية".





وأضاف "بايدن" أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تعلن غدًا أو بعد غدٍ، متوقعًا الفوز بهذه الانتخابات وهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



