نتائج أولية.. ترامب وبايدن يفوزان بأصوات هذه الولايات في المجمع الانتخابي

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية حتى الآن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي في الفوز بأصوات المجمع الانتخابي، الذي تتمتع فيه كل ولاية بوزن انتخابي مختلف تبعًا لعدد الأصوات الممثلة لها في المجمع.





وتكشف النتائج الأولية حتى الآن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأصوات ولايات وست فرجينيا وساوث كارولينا وفلوريدا وأوهايو وكنتكي وتينيسي وألاباما وإنديانا وميسيسيبي وأيوا وميسوري وأركنساس ولويزيانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وكانساس وأوكلاهوما وتكساس ومونتانا ووايومنج وإيداهو وأوتاه وألاسكا و4 أصوات من أصوات ولاية نبراسكا الخمسة.





فيما فاز بايدن بأصوات ولايات نيوهامشاير وفيرمونت وواشنطن العاصمة وماساشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند وفرجينيا وإلينوي ومينيسوتا وكولورادو ونيو مكسيكو وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا وهاواي وصوت واحد من أصوات ولاية نبراسكا الخمسة.





ولا تزال بضعة ولايات تنتظر حسم موقفها لصالح أي من المرشحين، وهي ولايات ماين ونورث كارولينا وجورجيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا.





وبحسب الأوزان الانتخابية للولايات في المجمع الانتخابي المكون من 538 صوتًا، يبلغ مجموع الأصوات التي حصل عليها بايدن حتى الآن 225 صوتًا، مقابل 213 صوتًا لترامب، فيما ينتظر 100 صوت تحديد نتائج ولاياتهم.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.





ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.