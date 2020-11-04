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محافظات

صحة الدقهلية تعلن بدء الاستعدادات لتنفيذ الحملة القومية للتجريع ضد الطفيليات المعوية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء عن بدء الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات بتجريع عقار المبندازول والتى تستهدف حوالي مليون  تلميذ من  تلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021 والمقرر تنفيذها في الفترة من8 نوفمبر 2020  وحتى 19 نوفمبر 2020. .
واضاف وكيل الوزارة ان ذلك يأتى في اطار تعليمات الدكتورة هاله زايد وزبرة الصحة لكافة القطاعات بضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبخاصة الأطفال.

و اشار وكيل الوزارة الى انه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية التربية والتعليم والتأمين الصحي والتعليم الازهري وذلك لمناقشة خطة الإعداد لتنفيذ الحملة. 

وأوضح وكيل الوزارة ان هدف الحملة هو خفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس حيث يتم ذلك بتجريع تلاميذ المدارس الابتدائية و رياض الأطفال بجميع المدارس في جميع انحاء محافظة الدقهلية بجرعة واحدة من أقراص المبندازول لخفض معدل انتشار الديدان المعوية بين التلاميذ .

وأضاف وكيل الوزارة ان التجريع سيتم تحت الاشراف المباشر لطبيب الوحده من خلال فرق طبية مدربة وشدد على التزام الفرق بارتداء الزى والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

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