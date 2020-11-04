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مرأة

بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة سهر الصايغ تريند على  مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد تداول عدد من روادجلسة تصوير الجديدة التى خضعت لها .


ظهرت الفنانة سهر الصايغ في الصور بملامح متغيرة، حيث ارتدت فستانا بينك وتسريحة شعر بسيطة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ولكن علق الجمهور حول حقيقة إجرائها عملية تجميل أم فوتوشوب.


لذا ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة سهر الصايغ  التى اثارت بها الجدل فى الفترة الأخيرة بعد تألقها فى مهرجان الجونة.


يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.


بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة
بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة

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بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة