بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة

تصدرت الفنانة سهر الصايغ تريند على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد تداول عدد من روادجلسة تصوير الجديدة التى خضعت لها .

ظهرت الفنانة سهر الصايغ في الصور بملامح متغيرة، حيث ارتدت فستانا بينك وتسريحة شعر بسيطة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ولكن علق الجمهور حول حقيقة إجرائها عملية تجميل أم فوتوشوب.





لذا ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة سهر الصايغ التى اثارت بها الجدل فى الفترة الأخيرة بعد تألقها فى مهرجان الجونة.