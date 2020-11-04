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تعليم

لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:58 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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شاذلى عبد الفتاح
استقبلت طالبات لجنة متابعة وتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمدرسة أسوان الثانوية بنات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم والذى قام بزيارة تفقدية للمدرسة اليوم بمرافقة عبد الكريم لطفى وكيل المديرية، وحامد الشريف مدير عام التعليم العام، وأحمد عبدالعليم مدير التعليم الثانوى.

وقامت الطالبات بتوضيح عمل اللجنة لوكيل الوزارة ومرافقيه حيث تقوم اللجنة بتوعية زملائهن الطالبات بأهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وتعمل اللجنة كذلك على تحقيق الانضباط داخل المدرسة من خلال تنظيم طابور الصباح، ومراعاة التباعد بين الطالبات أثناء الفسحة وكذلك نشر ثقافة ارتداء الكمامة بين الطالبات.

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كما قامت اللجنة بتنفيذ مبادرة (Be Careful) بالتنسيق مع مكتب (شباب يدير شباب) التابع لمديرية الشباب والرياضة، وتهدف المبادرة إلى توعية طلاب المدارس بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإعداد كوادر طلابية لتوعية أقرانهم وذويهم.

وعقب ذلك قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية داخل الفصول اطمأن خلالها على انتظام الدراسة وتسلم طالبات الصف الأول لأجهزة التابلت حيث أنه أثناء حديث مع الطالبات حثهن على الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المعلومات المتاحه عليه، ونصحهن بمتابعة البرامج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية المختلفة التى تتيحها الوزارة، ونصحهن كذلك بمقاطعة الدروس الخصوصية والاشتراك فى مجموعات التقوية المدرسية.

ثم تفقد الدكتور السيد الفيومى حجرة الزائرة الصحية، والتقى بطالبات لجنة (المنسق الصحى)، حيث تقوم اللجنة بتوعية الطالبات بالتغذية السليمة وكيفية الوقاية من الأمراض، كما تقوم اللجنة بتوقيع الكشف الدورى على الطالبات لقياس درجة حرارتهن من خلال جهاز المقياس الحرارى، وقامت اللجنة بمتابعة اجراءات تطعيم الالتهاب السحائى لطالبات الصف الأول، كما قامت بتوزيع نشرات ارشادية ومطويات على الطالبات لتوعيتهن بمخاطر فيروس كورونا.

وخلال جولته بالمدرسة شهد الفيومى تصفيات دورى تنس الطاولة للمرحلة الإعدادية على مستوى الإدارة المقام بالمدرسة، وكذلك تدريب طالبات جماعة الصحافة المدرسية على مسابقة الإذاعة ، وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بحجرات الأنشطة التى تضم العديد من الأعمال الفنية واليدوية المختلفة التى نفذنها الطالبات.

والجدير بالذكر أن مدرسة أسوان الثانوية بنات تم افتتاحها سنة 1963 وتضم ثلاثة أجنحة بإجمالى 66 فصلا للمرحلة الثانوية، و30 فصلا للمرحلة الإعدادية، وقامت هيئة الأبنية التعليمية هذا العام بإجراء صيانة شاملة لجناح ضم 28 فصل ثانوى بتكلفة بلغت 2 مليون و 754 ألف جنية ، وبنهاية الجولة قدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة المدرسة وجميع العاملين بها على الجهود المبذولة على كافة الأصعدة.
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد
لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد

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