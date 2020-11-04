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أخبار البلد

غدا .. إبراهيم سليم ضيف إدوارد في "القاهرة اليوم"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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أمل مجدى
يحل الصحفي إبراهيم سليم غدا الخميس؛  ضيفا على الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت" ، في تمام الساعة العاشرة والنصف .


ومن المنتظر أن يتحدث سليم عن أبرز المسلسلات التي ستعرض خارج الموسم الرمضاني، كما سيتحدث عن المنافسة الشديدة في رمضان المقبل والتي ستشهد صراعا كبيرا بين النجوم .


يذكر أن برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد ونانسي مجدى ، وإخراج عبد الرحمن زهران.


يذكر أن  إبراهيم سليم  يجهز لبرنامجه الجديد “حكايات النجوم ” المقرر عرضه في منتصف شهر ديسمبر  والذي يتناول فيه فكرة جديدة بمضون وشكل مختلف مع نجوم الوسط الفني.

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