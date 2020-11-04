غدا .. إبراهيم سليم ضيف إدوارد في "القاهرة اليوم"

يحل الصحفي إبراهيم سليم غدا الخميس؛ ضيفا على الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت" ، في تمام الساعة العاشرة والنصف .









ومن المنتظر أن يتحدث سليم عن أبرز المسلسلات التي ستعرض خارج الموسم الرمضاني، كما سيتحدث عن المنافسة الشديدة في رمضان المقبل والتي ستشهد صراعا كبيرا بين النجوم .









يذكر أن برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد ونانسي مجدى ، وإخراج عبد الرحمن زهران.







