خير بالتقسيط.. الأورمان تطلق مبادرة لدعم زواج اليتيمات بقرى ومراكز أسوان

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية جديدة تستهدف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة أسوان (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة ) .
وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمده 10شهور، ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ووصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين .
وأقرأ أيضًا :
بعد إرتفاع الإصابة بـ كورونا .. تفعيل غرامة عدم إرتداء الكمامة والتشديد على التباعد في أسوان
وأكد ممدوح شعبان أن مبادرة "خير بالتقسيط" هى مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا .
وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى ان نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .
الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1263) فتاة فى محافظة أسوان، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.
وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمده 10شهور، ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ووصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين .
وأقرأ أيضًا :
بعد إرتفاع الإصابة بـ كورونا .. تفعيل غرامة عدم إرتداء الكمامة والتشديد على التباعد في أسوان
وأكد ممدوح شعبان أن مبادرة "خير بالتقسيط" هى مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا .
وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى ان نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .
الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1263) فتاة فى محافظة أسوان، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.