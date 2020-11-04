رجاء خاص.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ وسائل الإعلام

وقالت "سمية": "برجاء تحري الدقة قبل نشر أي بيان على لساني وعدم نشر أو نقل أي أخبار أنا لم أقم بنشرها بنفسي عن طريق حساباتي الرسمية أو أي منصة إعلامية موثقة أو موثوق فيها.. شكرا".

وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.





وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".





يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.



