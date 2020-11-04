حقيقة خلافات شيماء سيف وزوجة شيكابالا

استحوذت خلال الساعات الماضية بعض العناوين حول مشاجرة بين الفنانة شيماء سيف وزوجة اللاعب شيكابالا نجم نادى الزمالك.





ونفت الفنانة شيماء سيف الشائعات التي تداولت مؤخرًا والتي تُفيد بتقديمها واجب العزاء لزوجة اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، بعدما صدقت شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا.



ومن جانبها أعربت "شيماء"، عن استيائها من خلال حسابها بموقع "فيسبوك" من تلك الأخبار وأعادت نشر تصريح مفبرك منسوب لها جاء فيه: "أنا صدقت أن شيكابالا مات لحد ما قابلت مراته وبقولها ربنا يصبرك لاقيتها بتشتمني".



وعلقت شيماء على التصريح المزيف قائلة: "كدب كدب كدب بجد نفسي أعرف بتستفادوا إيه من الإشاعات ده أنا أصلا عمري مقابلتها غير فى فرح وسلمنا واتصورنا بتألفوا الحاجات دي وتجيبوها منين".