أسامة سرايا: بايدن قادر على إنهاء الانقسام في أمريكا..فيديو

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إنه في حالة فوز المرشح الأمريكي جو بايدن بالانتخابات فسيكون قادرا على إنهاء الانقسام الحادث في المجتمعي الأمريكي.





وأضاف سرايا خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"،: "يجب على مصر تغيير علاقاتها مع المجتمع الدولي، خلال الفترة المقبلة، على أن تبني علاقتنا على لغة المصالح، المشتركة فقط لا على الأشخاص"، لافتا إلى أن علاقتا مع أمريكا يجب أن تكون علاقة مؤسسات لا أشخاص.





وتابع سرايا: " رأي لن يحدث صراع على السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية أيا كانت النتيجة"، لافتا إلى أن المؤسسات الأمريكية ستضغط على الجميع للخروج من الأزمة.







وفي سياق آخر أشار سرايا إلى أن الفائز في ولاية بنسلفانيا سيحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية، لافتا إلى أن مصر تحتاج أمريكا في كل القضايا وبدونها سيتجمد لمصر العديد من المصالح.