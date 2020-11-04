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رياضة

دوري الأبطال.. الزمالك يفرض التعادل السلبي على الرجاء في الشوط الأول

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:50 م
الزمالك والرجاء
الزمالك والرجاء
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محمد رشاد
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التعادل السلبي على ضيفه الرجاء المغربي،   في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحقق الزمالك نتيجة إيجابية خارج الأرض في المغرب بالفوز بهدف نظيف على الرجاء في مباراة الذهاب ، ويحتاج الزمالك إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى النهائي.

وبدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ، على الجانب الآخر كانت هناك محاولات من جانب الرجاء للوصول إلى مرمى الحارس محمد ابو جبل، لكن التمركز الجيد كان حاضرًا دائمًا في منتصف الملعب.

وجاءت أول كرة خطيرة في الدقيقة 11 من خلال سند الورفلي الذي استقبل ركنية لعبها عبدالإله الحافيظي من الجانب الأيمن، ليصوب الليبي كرة خطيرة بالرأس أبعدها حارس الزمالك العملاق محمد أبو جبل.

وسقط بن مالانجو على أرض الملعب في منطقة الجزاء بالدقيقة 18 مطالبًا بركلة جزاء ضد محمد علاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وأكد على صحة قرار حكم الفيديو المساعد.

وأتيحت لدى الزمالك فرصة من أجل التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 23، ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

ولعب محسن متولى كرة تجاه عمق منطقة الجزاء، كادت تخدع محمد أبو جبل بعدما ارتطمت في الدفاع بالدقيقة 25 لكنه استطاع أن يعود في الوقت المناسب وأمسك بها.

واستدرج الزمالك لاعبي الرداء إلى الأسلوب الذي يناسبه حتى الدقيقة 45 من زمةن المباراة حيث تمركز في وسط ملعب لغلق المساحات على لاعبي المنافس، واعتمد بشكل أساسي على الهجمات المرتدة من أجل تهديد مرمى الضيوف ، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. 

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