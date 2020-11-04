دوري الأبطال.. الزمالك يفرض التعادل السلبي على الرجاء في الشوط الأول

وحقق الزمالك نتيجة إيجابية خارج الأرض في المغرب بالفوز بهدف نظيف على الرجاء في مباراة الذهاب ، ويحتاج الزمالك إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى النهائي.





وبدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ، على الجانب الآخر كانت هناك محاولات من جانب الرجاء للوصول إلى مرمى الحارس محمد ابو جبل، لكن التمركز الجيد كان حاضرًا دائمًا في منتصف الملعب.





وجاءت أول كرة خطيرة في الدقيقة 11 من خلال سند الورفلي الذي استقبل ركنية لعبها عبدالإله الحافيظي من الجانب الأيمن، ليصوب الليبي كرة خطيرة بالرأس أبعدها حارس الزمالك العملاق محمد أبو جبل.





وسقط بن مالانجو على أرض الملعب في منطقة الجزاء بالدقيقة 18 مطالبًا بركلة جزاء ضد محمد علاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وأكد على صحة قرار حكم الفيديو المساعد.





وأتيحت لدى الزمالك فرصة من أجل التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 23، ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.



