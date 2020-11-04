الفوضى تضرب الانتخابات الأمريكية وسط تحركات لحملة ترامب وبايدن في الولايات الحاسمة





وأكد ترامب أن أصوات المرشح الديمقراطي، جو بايدن في كل مكان، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين يقومون بعمليات تزوير للانتخابات على حد قوله.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنهم يجدون أصوات بايدن في كل مكان .. في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان.. هذا سيئ جدًا لبلدنا".

وأضاف: "إنهم يعملون بجد من أجل إخفاء 500 ألف صوت في بنسلفانيا وميشيجان وغيرها".





في المقابل، أعلن بايدن عن تدشين صندوق لجمع التبرعات لحماية الانتخابات الأمريكية، ردًا على رفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات واتهامه للديمقراطيين بالتزوير.





وقال "بايدن" عبر حسابه على موقع "تويتر": حتى نتأكد من أن كل صوت تم إحصالاه، نقوم بإعداد أكبر جهد على الإطلاق لحماية الانتخابات".





وأضاف: "لأن ترامب لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات.. الشعب الأمريكي يعترف بها.. شاركوا في تفعيل صندوق بايدن القتالي الجديد".





وعقب إعلان فوز بايدن بولاية ويسكونسن، قررت حملة ترامب الانتخابية إرسال فريقًا قانونيًا إلى بنسلفانيا لوقف ما سمته هناك بـ "التلاعب بالانتخابات".





ويشكك ترامب في أنه يتم التلاعب بالأصوات في ولاية بنسلفانيا، مسقط رأس بايدن، حيث قال: " نحن نحقق فوز كبير في بنسلفانيا، لكن سكرتيرة الولاية أعلنت وجود ملايين الصناديق لم يتم عدها حتى الأن".





وتلك هي المرة الأولى منذ عام 2000 التي يستيقظ فيها الشعب الأمريكي صباح يوم الأربعاء دون أن يعرفوا هوية رئيس البلاد المقبل، بعد اقتراع شهد نسبة مشاركة قياسية مع استمرار فرز الأصوات في سبع ولايات أساسية، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويتخوف الديمقراطيون من نية ترامب للطعن في نتائج الانتخابات، والذي يمكن أن يؤدي إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وسياسة الولايات والكونجرس.

سادت حالة من الفوضى في اليوم الثاني من فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، وذلك عقب اتهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحزب الديمقراطي، بتزوير الانتخابات لصالح منافسه جو بايدن.