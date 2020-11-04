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أخبار العالم

بايدن: أنا لست عدوا مثلما تحاول وصفي حملة ترامب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن ليس عدو مثلما تحاول حملة الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب أن تصفه. 

وقال بايدن في مؤتمر صحفي من مقر حملته: "يجب ان نضع الخطاب الانتخابي الخشن خلفنا بعد انتهاء الانتخابات وان نلتئم معا كأمة". 

واضاف بايدن في كلمته: "ساعمل من اجل من لم يصوت لي كما اعمل من اجل من صوت لي، على ثقة اننا سننتصر وهذا ليس انتصاري لوحدي بل لديمقراطيتنا ولامريكا ولنا جميعا". 

وأظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصول أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي إلى مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن إلى 248 صوتا، والرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي. 


وجاء ذلك عقب تمكن جو بايدن من تحقيق الفوز في ولاية ويسكونسن، والتي تحتوي على 10 أصوات في المجمع الانتخابي على منافسه دونالد ترامب. 


يذكر أن رقم 270 هو الذي يعلن فوز صاحبه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه في حالة حصول مرشح على 270 صوتا في المجمع الانتخابي يصبح هو الفائز بالانتخابات. 

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