بايدن: أنا لست عدوا مثلما تحاول وصفي حملة ترامب

أكد مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن ليس عدو مثلما تحاول حملة الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب أن تصفه.





وقال بايدن في مؤتمر صحفي من مقر حملته: "يجب ان نضع الخطاب الانتخابي الخشن خلفنا بعد انتهاء الانتخابات وان نلتئم معا كأمة".





واضاف بايدن في كلمته: "ساعمل من اجل من لم يصوت لي كما اعمل من اجل من صوت لي، على ثقة اننا سننتصر وهذا ليس انتصاري لوحدي بل لديمقراطيتنا ولامريكا ولنا جميعا".





وأظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصول أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي إلى مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن إلى 248 صوتا، والرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي.









وجاء ذلك عقب تمكن جو بايدن من تحقيق الفوز في ولاية ويسكونسن، والتي تحتوي على 10 أصوات في المجمع الانتخابي على منافسه دونالد ترامب.







