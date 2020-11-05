حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11/5 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج، وبالأخص أخبار حظك اليوم، لذا إليكم أبرز توقعات الأبراج لليوم الخميس 5-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي.
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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر اليوم معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بجذورك العائلية وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمدك الفلك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال وقد تنجح اليوم في إدارة الأمور المالية والمهنية إذا اعتنيت بحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمهد أمامك الطريق للصعود والتقدم.
عاطفيا: اليوم تبدو مبادرا وساحرا ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: الشمس في مربع برجك تدفعك لمراجعة الماضي واستخلاص الحكمة من خبراتك.
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وعليك أن تعمل في صمت.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: اليوم تمنحك الأفلاك كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.
عاطفيا واجتماعيا: وجود القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الاقتراب من الأحباب والأصدقاء وتستطيع التحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.
عائليا وعاطفيا: كن مستعدا لمعالجة أمور عائلية أو شخصية وتجنب الصدام مع من حولك.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.
مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في وضع داعم ويساعدانك أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن التواجد وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.
برج الحوت
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وأن تخطط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.