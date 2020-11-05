صلاح عبد الله يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا

احتفل الفنان صلاح عبد الله، بتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخ القارة؛ حيث يلتقي فريقان من بلد واحد.





وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر النهائي الأفريقي لأول مرة مبرووووووك يازمالكي يامالَكي ‎#فرحااااااااااااااااااااااااااااااان".





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.





سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.







