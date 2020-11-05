AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صلاح عبد الله يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:06 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل الفنان صلاح عبد الله، بتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخ القارة؛ حيث يلتقي فريقان من بلد واحد. 

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر النهائي الأفريقي لأول مرة مبرووووووك يازمالكي يامالَكي ‎#فرحااااااااااااااااااااااااااااااان".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.

سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 دقيقة .. تحفظ الزمالك المستمر يدفع الرجاء لتشكيل خطورة على مرمى أبو جبل

دوري الأبطال.. الزمالك يفرض التعادل السلبي على الرجاء في الشوط الأول

الزمالك يكتسح الرجاء ويواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

هدف عالمي لـ ساسي.. شاهد ملخص أحداث مباراة الزمالك والرجاء

بعد تأهل الزمالك.. جنش يوجه رسالة للجماهير ومجلس إدارة النادي

ترشيحاتنا

نادي القضاة: حملة تنشر ثقافة الكره بين الشعب للنيل من سلطات القضاء

كورونا ينهي حياة 3 مصابين من عائلة واحدة خلال 5 أيام.. تفاصيل وصور

بعد أزمة الرسوم المسيئة.. مقال لـ ماكرون بشأن موقفه من الإسلام

شوبير يكشف تفاصيل التعاقد مع بدر بانون وموعد تقديمه في الأهلي

ترامب يتقدم على بايدن في بنسلفانيا بعد فرز 87% من الأصوات

الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز تسوق بريطانية تمنع الأزواج والعائلات من التسوق معا.. اعرف السبب

بسبب لافتة تأييد لـ ترامب.. مسن 69 عاما يتعرض لاعتداء خارج مركز اقتراع

أمام العشرات.. يضرب زوجته حتى الموت في الشارع.. وردة فعل المارة صادمة