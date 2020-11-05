الانتخابات الأمريكية 2020 .. فرص فوز بايدن على ترامب ترتفع بنسبة 85%

اقترب الديمقراطي "جو بايدن"، من إحداث اضطراب محتمل في جورجيا - ومن الفوز بسباق البيت الأبيض - حيث جاء على بعد نقطة واحدة من الرئيس دونالد ترامب في الولاية الحمراء التقليدية.





ومع تضييق السباق، أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهم سيقيمون دعوى قضائية في الولاية، بعد زعم أن مراقبًا في الحزب الجمهوري شهد 53 بطاقة اقتراع غيابية متأخرة تمت إضافتها إلى كومة في مقاطعة تشاتام، حيث تقع سافانا - وهي مركز حضري يميل إلى الديمقراطيين.





وقال نائب مدير الحملة جاستن كلارك، "لن نسمح لمسئولي الانتخابات الديمقراطيين بسرقة هذه الانتخابات من الرئيس ترامب بأصوات متأخرة وغير قانونية".





ومن المتوقع أن يأتي المزيد من الإجماليات من جورجيا حيث حصل ترامب على 49.9 في المائة من الأصوات ، بينما حصل بايدن على 48.9 في المائة ، مع تقدم الرئيس بنحو 46 ألف صوت.





وكانت الدعوى القضائية في جورجيا هي الأحدث في سلسلة من المناورات القانونية التي شنها حملة ترامب حيث أصبح طريقه لإعادة انتخابه أضيق - ومع قيام الرئيس بتقديم ادعاءات لا أساس لها على تويتر بشأن الاحتيال.





وبعد ظهر الأربعاء، بتوقيت الولايات المتحدة أعلن بايدن أنه سيفوز في الانتخابات ، حيث تم حشد الأصوات ويسكونسن وميتشيجان لصالحه.





ومع ميتشيجان - ومع دعوة بعض الشبكات لبايدن إلى ولاية أريزونا - كان نائب الرئيس السابق على بعد 6 أصوات انتخابية فقط من 270 أصوات يحتاجها للمطالبة بالبيت الأبيض.





وإذا تمكن من جعل أي واحدة من الولايات الأربع المتبقية تميل في طريقه - نيفادا أو نورث كارولينا أو جورجيا أو بنسلفانيا - فسوف يفوز.





ولن يحصل ترامب على فترة ولاية ثانية إلا إذا ذهب الأربعة ولايات من طريقه.





وارتفعت حصيلة الـصوات المؤيدة لـ ترامب بنحو 76000 صوت في ولاية كارولينا الشمالية.



