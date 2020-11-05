بسبب المخدرات.. حجز المتهم بقتل زوجة شقيقه بالقليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة بحجز المتهم بقتل زوجة شقيقه بالسلاح الأبيض لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.





كما أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة والتصريح بالدفن.









وكان عاطل قد تعدى على زوجة شقيقه شبرا الخيمة بالسكين حتى سقطت غارقة فى دمائها تحت تأثير المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بإقدام عاطل على قتل زوجة شقيقه بسكين مطبخ بعد أن طعنها طعنتين نتج عنهما وفاتها فور وصولها للمستشفى.





انتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وبسؤال نجل المجني عليها 18عاما أقر أن المتهم كان يتناول المخدرات قبل ارتكاب الواقعة وأنه قام بقتلها أثناء دخولها المنزل، حيث يسكن معهما في نفس العقار وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.





من جانبها تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للعثور على مُسن متغيب منذ فجر أمس الثلاثاء ولم يتم العثور عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شبرا الخيمة أول بورود بلاغ من أسرة حسين توفيق 69 عاما مقيم بمنطقة مدينة التعاون بشبرا الخيمة بالقليوبية أفادت خلاله بتغيبه منذ فجر أمس الثلاثاء ولم يتم العثور عليه حتى الآن، مع أن ذويه قاموا بالاستعلام عنه في كل المستشفيات والمناطق المحيطة دون جدوى وتحرر محضر رقم 7043 لسنة 2020 إدارة قسم اول شبرا الخيمة.