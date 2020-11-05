تنفيذ روبوت مائى..فريق هندسة حلوان يحصل على جائزة Best Team Spirit الدولية

شارك فريق(Robotics (Vikings من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة في المسابقة الدولية (UWR ROV Challenge) والتي أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري بالإسكندرية، وحصل الفريق علي جائزة(Best Team Spirit) لمجهودهم في المسابقة.





وتعد مسابقة ROV للغواصات الآلية عبارة عن منافسة للروبوتات، حيث عرض طلاب جامعة حلوان المشاركين روبوت مائي يعمل تحت الماء ويستطيع تنفيذ مهام الإصلاح والصيانة والتنقيب، وتشمل مهام الروبوت انتشال وزن ٥ كجم والكشف عن المعادن وتحديد المقاسات.





ومسابقة ROV للغواصات الآلية هي مسابقة دولية شارك بها من مصر عدد ١٠ فرق منها فرق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعتي أسيوط وحلوان.





وقد شارك ١٠ طلاب من كلية الهندسة بحلوان في المسابقة وهم أحمد محمد أحمد محمد، محمود محمد عبد الحميد، مصطفى أحمد عبد المطلب، عبد الله عادل كامل، صلاح أحمد إبراهيم إبراهيم، محمود عمرو محمود، أحمد طارق علي حسن، يوسف حسام الدين محمد، احمد صلاح فؤاد، مصطفي ناجي محمد، وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة وفاء عبد النبي و مدحت عبد الفتاح علام و سمر محمد عبد العاطي بإدارة النشاط العلمي بالجامعة