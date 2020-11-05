الكشف الطبي على 1070 مريضًا بالقافلة الطبية بقرية القضاة في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، تم المرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية القضاة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتوقيع الكشف الطبي علي المرضي في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجانًا.

اقرأ أيضا:

تحريز 150 عبوة لأدوية جدول مخدرات| حملة على الصيدليات بـ منيا القمح

وأشار "مسعود" الي انه بلغ من تم توقيع الكشف الطبي عليهم ١٠٧٠ مريض من أهالي القرية حتي وقت الزيارة، مؤكدا انه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل.





والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما وجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم التأكيد عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.





وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.