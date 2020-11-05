علوم عين شمس: غير مشاركين ببرنامج محو الأمية.. واستحدثنا برامج الفيروسات الجديدة

قال الدكتور محمد ضياء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي واستمرار اتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية ضد فيروس كورونا

وأوضح " ضياء" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية استحدثت كافة البرامج الخاصة بالفيروسات الجدية لمواكبة سوق العمل ومساعدة الدولة لإيجاد الأدوية المناسبة واستعدادا لاستقبال اي فيروسات جديدة لافتا إلى أن الكلية غير مشاركة ببرنامج محو الأمية لطبيعة عمل الكلية العملية.

وأشار أن الكلية مستعدة لاستقبال أي موجة أخرى من فيروس كورونا وللعمل بالتعليم الهجين بشكل كامل من خلال المنصات الخاصة بالكلية رفع كافة المقررات الدراسية ومد فترة عمل المعامل بالكلية إلى الساعة السابعة مساء لاستقبال عدد أقل من الطلاب والحفاظ على البتباعد الاجتماعي

والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إنه تم وضع خطة محكمة استعدادا لاستقبال طلاب الفرق النهائية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات بالمعمل المركزي بالكلية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية العلوم أنه تم تكليف المعمل المركزي الخاص بالكلية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات من الكحول الإثيلي وكحول جيل لمواجهة فيروس كورونا، منوها أنه يوم الأحد القادم سوف نبدأ في تصنيع كميات لاستقبال طلاب الفرق النهائية لتأدية امتحاناتهم في أمان.

وأشار الدكتور محمد إلى أن الكلية توفر كميات كبيرة من المطهرات إذا تم طلب مطهرات من كليات جامعة عين شمس، موضحا أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلى دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة