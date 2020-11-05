هعمل دور جنيّة بمسلسل وادي الجن.. بشرى تكشف عن عمل جديد

قالت الفنانة بشرى ، إن منصة الجونة السينائية تخلق مكانا لعرض الافلام والاغانى والأعمال الفنية بشكل عام ، حتى لا نعانى مرة أخرى من أى تقلص فى الإنتاج ، مؤكدة أنها اضطرت أن تلجأ لكونها شخصا إداريا أو منتجة لخلق المنصة الاستمرارية فى الأعمال السينمائية .

وأضافت الفنانة بشرى ، خلال لقاء خاص ، ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية أم بى سى مصر 2 ، أنها تتمنى العودى لصفوف الفنانين والعودة لمجال الفن والسينما قريبًا .

وأشارات " بشرى " ، إلى أنها تسعى للعودة مرة أخرى للغناء أيضًا واقامة الاعمال الاستعراضية وغيرها ، ولكن تلك الفترة هى منحصرة فى القالب الادارى أكثر ، لذلك فالعودة لعالم الفن كممثلة يعد تحدى فى تلك الفترة .

وكشفت الفنانة بشرى ، عن تصويرها لمسلسل " وادى الجن " ، على إحدى المنصات الالكترونية ، منوهه إلى انها تعد تجربة جديدة لطفرة الكترونية يحمل المسلسل بداخلة كافة جنسيات الوطن العربى ، وتابعت أنها تقوم بدور مختلف عن المعتاد ، دور " جنيّة " .