هعمل دور جنيّة بمسلسل وادي الجن.. بشرى تكشف عن عمل جديد

قالت الفنانة بشرى ، إن منصة
الجونة السينائية تخلق مكانا لعرض الافلام والاغانى والأعمال الفنية بشكل عام ، حتى
لا نعانى مرة أخرى من أى تقلص فى الإنتاج ، مؤكدة أنها اضطرت أن تلجأ لكونها شخصا إداريا أو منتجة لخلق المنصة الاستمرارية فى الأعمال السينمائية .
وأضافت الفنانة بشرى ، خلال لقاء
خاص ، ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية أم بى سى مصر 2 ، أنها تتمنى العودى
لصفوف الفنانين والعودة لمجال الفن والسينما قريبًا .
وأشارات " بشرى
" ، إلى أنها تسعى للعودة مرة أخرى للغناء أيضًا واقامة الاعمال الاستعراضية
وغيرها ، ولكن تلك الفترة هى منحصرة فى القالب الادارى أكثر ، لذلك فالعودة لعالم
الفن كممثلة يعد تحدى فى تلك الفترة .
وكشفت الفنانة بشرى ، عن تصويرها لمسلسل " وادى الجن " ، على إحدى المنصات الالكترونية ، منوهه إلى انها تعد تجربة جديدة لطفرة الكترونية يحمل المسلسل بداخلة كافة جنسيات الوطن العربى ، وتابعت أنها تقوم بدور مختلف عن المعتاد ، دور " جنيّة " .
وأكدت أن وأكدت أن سعيد طغماوى ، نجم عالمى حصل على جائزة عمرو الشريف بالمهرجان هذا العالم ، عندما سئل فى الندوة الخاصة بمشوارة الفنى وتجربة مع ، أجاب أنه كممثل أضطر يلجأ إلى " البسنس " ، ويكون صاحب بُعد اكبر من الفن والتمثيل فقط لانه أجبر على ذلك ، منوهة إلى انها كذلك نفس الشئ لانها كانت غير راضية على المناخ الفنى والسينمائى فى مصر