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توك شو

هعمل دور جنيّة بمسلسل وادي الجن.. بشرى تكشف عن عمل جديد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:25 م
بشرى
بشرى
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ريهام فيكتور

قالت الفنانة بشرى ، إن منصة الجونة السينائية تخلق مكانا لعرض الافلام والاغانى والأعمال الفنية بشكل عام ، حتى لا نعانى مرة أخرى من أى تقلص فى الإنتاج ، مؤكدة أنها اضطرت أن تلجأ لكونها شخصا إداريا أو منتجة لخلق المنصة الاستمرارية فى الأعمال السينمائية .

 

  وأضافت الفنانة بشرى ، خلال لقاء خاص ، ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية أم بى سى مصر 2 ، أنها تتمنى العودى لصفوف الفنانين والعودة لمجال الفن والسينما قريبًا .

 

وأشارات " بشرى " ، إلى أنها تسعى للعودة مرة أخرى للغناء أيضًا واقامة الاعمال الاستعراضية وغيرها ، ولكن تلك الفترة هى منحصرة فى القالب الادارى أكثر ، لذلك فالعودة لعالم الفن كممثلة يعد تحدى فى تلك الفترة .

 

وكشفت الفنانة بشرى ، عن تصويرها لمسلسل " وادى الجن  " ، على إحدى المنصات الالكترونية ، منوهه إلى انها تعد تجربة جديدة لطفرة الكترونية يحمل المسلسل بداخلة كافة جنسيات الوطن العربى ، وتابعت أنها تقوم بدور مختلف عن المعتاد ، دور " جنيّة " . 

 وأكدت أن وأكدت أن سعيد طغماوى ، نجم عالمى حصل على جائزة عمرو الشريف بالمهرجان هذا العالم ، عندما سئل فى الندوة الخاصة بمشوارة الفنى وتجربة مع  ، أجاب أنه كممثل أضطر يلجأ إلى " البسنس " ، ويكون صاحب بُعد اكبر من الفن والتمثيل فقط لانه أجبر على ذلك ، منوهة إلى انها كذلك نفس الشئ  لانها كانت غير راضية على المناخ الفنى والسينمائى فى مصر  

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