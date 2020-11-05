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محافظات

محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:25 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، مدرسة سيوة الفنية للتمريض بنين والمقامة لأول مرة بالواحة، وذلك بمستشفى سيوة المركزي خلال زيارة المحافظ الميدانية لمدينة سيوة.


حيث تم الانتهاء من فرشها على أحدث مستوى من خلال المشاركة المجتمعية من أحد رجال الأعمال بسيوة.

وتشمل المدرسة فصل تدريس للصف الأول مع إمكانية التوسع في فصول السنوات القادمة، وكذلك معامل المجسمات والأدوات المستخدمة في التعليم والتدريب ونموذج للمحاكاة على كيفية التعامل مع المريض.

وقام المحافظ بتفقد القاعات الإدارية وقاعة العرض وقاعة الحاسبات، موجها بالحفاظ على الأجهزة والعمل على زيادة اعدادها مستقبلا بما يستوعب زيادة أعداد الطلاب، مؤكدا ضرورة الإعداد الجيد للقوى البشرية المدربة للنهوض بمنظومة الصحة بمطروح وخدمة أهالي سيوة.

واطمأن محافظ مطروح على الطلاب الملحقين بها حاليا من أبناء سيوة، موجها الشكر للمشاركة المجتمعية لأبناء واحة سيوة على دورهم المجتمعي والمشاركة في فرش وتجهيز مدرسة التمريض للبنبن لأول مرة بسيوة مما يعود بالنفع على أهالى الواحة.

كما تفقد محافظ مطروح مستشفى سيوة المركزى يرافقه العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة والدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة ومشايخ سيوة حيث تابع  اعمال التطوير التى تجري حاليا من خلال مديرية الإسكان بالمحافظة.

ووجة بوضع أولويات التطوير وفقا لأهميتها مع مراجعة وحصر كلل الاحتياجات الفعلية للمستشفى من فرش واجهزة ومعدات كاسبقية بما ييسر على المرضى ويعجل بتقديم الخدمات الطبية بالشكل اللائق لهم.
محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد
محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد
محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد
محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد
محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد
محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد
محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد
محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض.. شاهد

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