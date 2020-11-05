وكيل تعليم الفيوم يتابع انضباط العملية التعليمية بمدرسة عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات

قام الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بمتابعة ميدانية بمدارس الفيوم، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد عدد من مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات (أم المؤمنين الثانوية بنات سابقا).





تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وحضر حصة تربية دينية - فصل 13/2 وتحاور مع طالبات الفصل، وأكد على ضرورة متابعة بدء بث القناة التليفزيونية الخاصة بالثانوية العامة و التى من المقرر بدء البث المباشر بها خلال الفترة القادمة بدء من 2020/11/15 م.







شدد وكيل الوزارة على الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة بالمدرسة والفصول الدراسية.





وأشاد وكيل الوزارة بانتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة مشددًا على إدارة المدرسة التوعية الصحية المستمرة لطالبات المدرسة.



