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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع انضباط العملية التعليمية بمدرسة عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:47 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بمتابعة ميدانية بمدارس الفيوم، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد عدد من مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات (أم المؤمنين الثانوية بنات سابقا). 

تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وحضر حصة تربية دينية - فصل 13/2 وتحاور مع طالبات الفصل، وأكد على ضرورة متابعة بدء بث القناة التليفزيونية الخاصة بالثانوية العامة و التى من المقرر بدء البث المباشر بها خلال الفترة القادمة بدء من 2020/11/15 م.

شدد وكيل الوزارة على الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة بالمدرسة والفصول الدراسية.

وأشاد وكيل الوزارة بانتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة مشددًا على إدارة المدرسة التوعية الصحية المستمرة لطالبات المدرسة.

من جانب أخر افتتح الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المعرض الدائم للتعلم النشط بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على بغرب الفيوم ، بحضور الدكتور عماد بليدي مدير عام إدارة غرب الفيوم والدكتورة هيام رسلان مدير التعلم النشط بالمديرية وإدارة المدرسة ومسئول التعليم النشط والمشرف على المعرض بالمدرسة والعلاقات العام بالمديرية.
 
ويضم المعرض عددا كبيرا من الوسائل التعليمية، ومجسمات ولوحات فنية متنوعة تجسد استراتيجيات التعلم النشط.


كما يحتوى المعرض على، وسائل تعليمية عن تنشيط السياحة بالفيوم (سواقي الهدير بالفيوم - قصر قارون - قصر ثقافة الفيوم - مسجد ناصر الكبير - الكنيسة) ووسيلة تعليمية تجسد ملحمة أكتوبر المجيد، ووسائل تعليمية تهدف إلى تحقيق استراتيجية الصف المقلوب كأحد الاستراتيجيات الهامة للتعلم النشط.
وكيل تعليم الفيوم يتابع انضباط العملية التعليمية بمدرسة عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات
وكيل تعليم الفيوم يتابع انضباط العملية التعليمية بمدرسة عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات

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