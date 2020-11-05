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رياضة

ساسي ومعلول على رأس قائمة منتخب تونس لمواجهة تنزانيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:47 م
فرجاني ساسي وعلي
فرجاني ساسي وعلي معلول
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محمد السعيد
أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج استعدادًا لمواجهة منتخب تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت قائمة منتخب تونس تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - معز بن شريقية - أيمن دحمان - إلياس الدامرجي.

خط الدفاع: علي معلول -  ياسين مرياح - ديلان برون-  نسيم هنيد - منتصر الطالي - محمد دراقر -أسامة حدادي - وجدي كشريدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي - السخيري - اللمطي -أمين بن عمر- الجلاصي - أنيس بن سلمان - أيمن بن محمد - حمزة رفيعة - الخاوي - سعيد بقير - نعيم السليتي.

خط الهجوم: وهبي الخرزي - نبيل مقني - يوسف المساكني.

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