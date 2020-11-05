ساسي ومعلول على رأس قائمة منتخب تونس لمواجهة تنزانيا





وشهدت قائمة منتخب تونس تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي.





وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:





حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - معز بن شريقية - أيمن دحمان - إلياس الدامرجي.





خط الدفاع: علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون- نسيم هنيد - منتصر الطالي - محمد دراقر -أسامة حدادي - وجدي كشريدة.





خط الوسط: فرجاني ساسي - السخيري - اللمطي -أمين بن عمر- الجلاصي - أنيس بن سلمان - أيمن بن محمد - حمزة رفيعة - الخاوي - سعيد بقير - نعيم السليتي.

خط الهجوم: وهبي الخرزي - نبيل مقني - يوسف المساكني.

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج استعدادًا لمواجهة منتخب تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.