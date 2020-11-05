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مرأة

بفستان لافت.. هند عبدالحليم تتألق رفقة زوجها

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة لافتة رفقة زوجها.

وظهرت بها هند عبد الحليم، بفستان جذاب أنيق باللون الأخضر، ومتميز بتفصيلة أنيقة من الأكمام، ووضعت حزام على الخصر ليبرز رشاقتها.

من الناحية الجمالية، اعتمدت هند عبد الحليم في المكياج على الألوان الناعمة للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاء باللون البيج الناعم.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالشهور بإطلالتها الجذابة.
بفستان لافت.. هند عبدالحليم تتألق رفقة زوجها

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