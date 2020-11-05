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فن

أحمد مالك لـ صدى البلد: أتعامل بشكل جيد مع كل الناس ومن يسيء لي أتجنبه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أكد الفنان أحمد مالك في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الأوضاع في مصر لم تتغير بالنسبة لتعامل المنتجين معه بعد خوضه تجربة عالمية من خلال فيلم " حارس الذهب"، وقال إنه يتعامل بشكل جيد مع كل الناس، ومن يجد أنه يعامله بسوء يتجنبه نهائيا.

 

تبدأ أحداث فيلم حارس الذهب مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. 


فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

 

وكان الفيلم تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع  Screen West  وLotterywest  وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.

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